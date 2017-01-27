У штабі АТО уточнили, де минулої доби загинули двоє бійців

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П'ятниця, 27 січня 2017, 13:05

За офіційними даними, за добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє українських військових.

Про це на брифінгу у п'ятниці повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу, на жаль, є втрати: двоє наших військовослужбовців загинули, поранених не було", – сказав полковник.

За словами Мотузяника, цих втрат сили АТО зазнали у Новотошківському та Широкиному внаслідок мінометних обстрілів противника.

Українська правда

Теми: АТО
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IP: 91.225.121.---DND27.01.2017 14:30
Навчились медіа меніпуляції. Штабні вірно подають - загинуло двоє, поранених не було. І одразу легше підсвідомості поранених не було , зовсім по іншому було б, поранених не має, було вбито двох молодих солдатів. Як там торгівля, воду, електрику, рації в ДиРу доставили?
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