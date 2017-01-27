Кононенко мав отруєння ртуттю, але в ГПУ про це не повідомляли

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П'ятниця, 27 січня 2017, 20:38

Народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко мав отруєння ртуттю.

Цю інформацію підтвердив його колега по фракції Олексій Гончаренко.

"Йде шквал дзвінків з приводу отруєння Ігоря Кононенка. По-перше, це, на жаль, правда. Але, по-друге, вороги не дочекаються. І це головне", - написав Гончаренко на своїй сторінці в Фейсбук в п'ятницю ввечері.

У той же час, джерело у фракції повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що Кононенко "зараз проходить програму реабілітації, детокс-програму".

Співрозмовник агентства також зазначив¸ що "це не вплине на роботу ні в парламенті, ні в партії, тому що факт отруєння стався набагато раніше і не позначився на роботі".

За словами джерела, Кононенко не давав цьому факту розголосу, "щоб уникнути будь-яких політичних інсинуацій навколо цього".

Водночас за інформацією співрозмовників "Української правди", близьких до Кононенка, отруєння він помітив наприкінці минулого року. Весь цей час він лікувався. Станом на зараз він просто хворіє, але це не пов’язано із отруєнням.

В оточенні Кононенка отруєння пов'язують із роллю Кононенка у процесах в нафтогазовому секторі, зокрема навколо компанії "Укргазвидобування".

Варто зазначити, що в Генпрокуратуру не надходило заяв за фактом отруєння народного депутата.

"Офіційних заяв за фактом отруєння Кононенка не надходило. У разі якщо така заява надійде, то буде відкрито провадження", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Генпрокуратури в п'ятницю. У відомстві підкреслили, що реагують тільки на офіційні звернення.

Водночас джерела "Української правди" в оточенні президента зазначають, що факт отруєння Кононенка не є схожим на замах на його життя.

"Українська правда" звернулася по коментарі до Ігоря Кононенка, однак відповіді поки не отримала.

Раніше в п'ятницю, 27 січня, інтернет-видання LB.ua опублікувало матеріал свого шеф-редактора Соні Кошкіної, в якому стверджувалося, що народний депутат з фракції БПП Кононенко зараз проходить лікування внаслідок отруєння ртуттю, яке у нього сталося напередодні Нового року.

"Згідно з вердиктом лікарів, її вміст у крові перевищено в 50 разів", - йдеться в статті Кошкіної.

Теми: Генпрокуратура Кононенко
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Коментарі — 14
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IP: 46.183.221.---honey boo boo27.01.2017 23:55
farabundo:
Не нужно жрать в ресторанах, и как правило элитных - не будет отравлений! В Большом Лондоне тоже один попил в ресторане чая... с плутонием-210!
полонієм...)))
судячи по фотці Кананєнко з Злачєвським бухають а не чаї розпивають...)))
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IP: 213.147.166.---farabundo27.01.2017 23:10
Не нужно жрать в ресторанах, и как правило элитных - не будет отравлений! В Большом Лондоне тоже один попил в ресторане чая... с плутонием-210!
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IP: 95.132.152.---Kostantyn_27.01.2017 23:04
Анатолій Яковенко:
Анатолій Яковенко:
Уже був один отруєний бджоляр.
Такі ідіоти, що нічого нового придумати не в змозі.
Жертви аборту.
А що ви знаєте про отруєння... може вас також травили? невже ви б хотіли такої фігні собі? Не думаю! Так що краще попросіть пробачення... бо біда прийде до вас... Не бажай ближньому...
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IP: 95.132.152.---Kostantyn_27.01.2017 22:59
навроцький:навроцький:

Всякое дерьмо - дерьму не повредит.
А ви асенізатор?
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IP: 190.219.71.---Анатолій Яковенко27.01.2017 22:56
Уже був один отруєний бджоляр.
Такі ідіоти, що нічого нового придумати не в змозі.
Жертви аборту.
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