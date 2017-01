Трамп: Говорити про скасування санкцій проти РФ занадто рано

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки занадто рано говорити про питання скасування санкцій проти Росії.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з прем’єром Британії Терезою Мей, відповідаючи на питання про перспективи скасування санкцій.

"Завтра запланована розмова з президентом Путіним. Щодо санкцій, то поки занадто рано говорити про це" - заявив Трамп.

"В ідеалі ми хотіли б добрих відносин з усіма країнами. Але це не обов’язково так і буде. Та якщо ми матимемо чудові стосунки з Росією, Китаєм, я за це", - наголосив він.

Тереза Мей у свою чергу наголосила на повній підтримці Британією санкцій до виконання Мінських угод і заявила, що буде просувати цю думку серед європейських колег.

"Ми хочемо бачити повну імплементацію Мінських угод, ми вважаємо, що санкції мають продовжуватися доки вони не будуть виконані", - заявила вона.

Раніше радник президента США Келліенн Конвей підтвердила, що питання санкцій щодо Росії знаходиться в процесі розгляду.

Як відомо, низка аналітиків та журналістів повідомили про чутки, які циркулюють в США, щодо підготовки у Білому домі проекту указу про скасування санкцій щодо РФ.

Про це повідомили, зокрема, аналітик Atlantic Council Фабріс Потьє та нью-йоркська журналістка Сьюзан Глассер, яка співпрацює з авторитетним американським виданням Politico.

Також "Європейська правда" у розмовах з джерелами з’ясувала, що інформація про підготовку такого указу надходила до представників The Washington Times та The New York Times.

Європейська правда