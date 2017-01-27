Трамп: Говорити про скасування санкцій проти РФ занадто рано

11417 переглядів
3
П'ятниця, 27 січня 2017, 20:59

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки занадто рано говорити про питання скасування санкцій проти Росії.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з прем’єром Британії Терезою Мей, відповідаючи на питання про перспективи скасування санкцій.

"Завтра запланована розмова з президентом Путіним. Щодо санкцій, то поки занадто рано говорити про це" - заявив Трамп.

"В ідеалі ми хотіли б добрих відносин з усіма країнами. Але це не обов’язково так і буде. Та якщо ми матимемо чудові стосунки з Росією, Китаєм, я за це", - наголосив він.

Тереза Мей у свою чергу наголосила на повній підтримці Британією санкцій до виконання Мінських угод і заявила, що буде просувати цю думку серед європейських колег.

"Ми хочемо бачити повну імплементацію Мінських угод, ми вважаємо, що санкції мають продовжуватися доки вони не будуть виконані", - заявила вона.

Раніше радник президента США Келліенн Конвей підтвердила, що питання  санкцій щодо Росії знаходиться в процесі розгляду.

Як відомо, низка аналітиків та журналістів повідомили про чутки, які циркулюють в США, щодо підготовки у Білому домі проекту указу про скасування санкцій щодо РФ.

Про це повідомили, зокрема, аналітик  Atlantic Council Фабріс Потьє та нью-йоркська журналістка Сьюзан Глассер, яка співпрацює з авторитетним американським виданням Politico.

Також "Європейська правда" у розмовах з джерелами з’ясувала, що інформація про підготовку такого указу надходила до представників The Washington Times та The New York Times.

Європейська правда

Теми: Трамп Росія санкції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Питання санкцій проти РФ обговорюється – адміністрація Трампа 27 січня 2017, 16:32
Олланд: Трамп кидає виклики 27 січня 2017, 15:12
У Кремлі думають, що Трамп і Путін поговорять на вихідних 27 січня 2017, 09:14
powered by lun.ua
Коментарі — 3
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.151.144.---Вадим Клименко28.01.2017 02:22
I_Barbos:
а чому кацапські боти тут нічого не пишуть? На ЄП про зняття санкцій вони вже гопака танцюють
Видимо, здесь хороший модератор.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 178.92.10.---Adam Viter27.01.2017 23:20
В як це буде виглядати у часі?
Президент США Трамп полетить на Boeing 777 на зустріч, для зняття санкцій з Путіна за збитий малайзійський «Боїнг 777.
Заодно наплювавши зверзу па вимоги міжнародного права і родичів загиблих у катастрофі малайзійського "Боїнга".
Чи зняття санкцій буде виглядати зовсім по іншому у часі?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 80.77.34.---I_Barbos27.01.2017 22:19
а чому кацапські боти тут нічого не пишуть? На ЄП про зняття санкцій вони вже гопака танцюють
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Двох німецьких правоохоронців засудили за хабарі від Фірташа
Аваков: 8 осіб звільнено з Нацполії через стрілянину в Княжичах
ЗМІ: Будинок екс-керівника міліції Закарпаття обстріляли з гранатомета
КВУ: Дві третини заяв "Опоблоку" виявилися брехнею чи маніпуляцією
Усі новини
Музика тижня

Плейлист від співзасновника dontstop.agency Катерини Скуридіної

Погляд учених

Чоловіки, жінки та "одноразовий" секс