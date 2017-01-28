Аваков: 8 осіб звільнено з Нацполії через стрілянину в Княжичах

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Субота, 28 січня 2017, 00:24

Службове розслідування у справі про стрілянину в Княжичах завершено і передано в прокуратуру.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив в інтерв'ю журналістам, передає ЛІГА.net.

"Завершено службове розслідування по Княжичах. Воно знаходиться в Генеральній прокуратурі. Обсяг понад 40 сторінок", - сказав він.

Міністр повідомив, що за результатами розслідування прийнято рішення про дисциплінарні санкції.

"Вісім осіб звільнено. Порядку 12 осіб отримали дисциплінарні стягнення, в тому числі про неповну службову відповідність оголошено начальнику поліції Києва полковнику Крищенко і начальнику райвідділу Герману Приступі", - заявив Аваков.

Глава МВС також зазначив, що те, що сталося в Княжичах стало результатом серйозної недоробки в плануванні операції.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що керівництву операції в Княжичах можуть пред'явити умисне вбивство.

Як відомо, під час спецоперації Нацполіції України та Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) із затримання грабіжників у селі Княжичі поблизу Києва рано-вранці 4 грудня 2016 року внаслідок непередбачених обставин сталася перестрілка зі співробітниками Броварського відділу поліції охорони Управління поліції охорони, під час якої загинули п’ять правоохоронців.

Луценко повідомив, що слідчі Генпрокуратури вбачають у діях тих, хто координував операцію правоохоронців, ознаки злочинної недбалості, яка призвела до особливо тяжких наслідків.

За словами Луценка, команда направити КОРД була неправильною.

Заступник голови Національної поліції України Олександр Вакуленко повідомив 13 січня, що службове розслідування інциденту в Княжичах завершено - покарали 20 осіб.

Теми: Аваков поліція
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