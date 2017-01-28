Арештованого в Криму "диверсанта" Сулейманова лишили за гратами

Фігуранту "справи кримських диверсантів" Редвану Сулейманову продовжили арешт до 28 лютого.

Про це в суботу повідомив кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк.

За його словами, 25 січня підконтрольний Кремлю Київський районний суд відмовився продовжити запобіжний захід Сулейманову, оскільки підсудність справи належить до Верховного суду Криму.

Слідство мало подати туди заяву про продовження арешту за сім днів до закінчення терміну 30 січня.

"Тобто вони вже на той час запізнилися на два дні. Фактично у слідства залишалася єдина можливість законно утримати Сулейманова під арештом – оскаржити рішення Київського суду і домогтися його скасування. Щоб адвокат Сулейманова не заважав цьому, Курбедінова заарештували на 10 днів. І відразу ж Київський суд продовжив арешт Сулейманову на місяць", – написав журналіст.

Наумлюк додав, що замість заарештованого адвоката Еміля Курбедінова на слуханні був присутній адвокат за призначенням.

Наприкінці грудня 2016 року затриманому влітку в Криму Сулейманову продовжили арешт до кінця січня 2017 року, він перебуває під арештом у Сімферопольському слідчому ізоляторі.

Російські ЗМІ з посиланням на ФСБ повідомляли, що Редвана Сулейманова затримали 30 липня 2016 року на території аеропорту Сімферополя. 12 серпня Федеральна служба безпеки розіслала по російських медіа відео допиту Сулейманова, де той дає свідчення. Затриманий каже, що в жовтні 2015 року в Запоріжжі його завербувала українська розвідка.

За словами Сулейманова, спочатку в його завдання входило збирання інформації про переміщення військової техніки, а пізніше нібито поставили завдання знайти на сімферопольському вокзалі та в аеропорту місце для закладки вибухових пристроїв.

ФСБ Росії 10 серпня повідомила, що в ніч на 7 серпня в Криму затримали групу "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові. Цьому передувало триденне блокування російськими прикордонниками підконтрольних їм кримських пунктів в'їзду і виїзду на адміністративному кордоні з окупованим півостровом.

Влада України заперечує звинувачення Москви і називає їх провокацією російських спецслужб.