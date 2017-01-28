Місцеперебування Клиха в Росії невідоме 3 тижні – адвокат

437 переглядів
0
Субота, 28 січня 2017, 20:34

Адвокати та родина 3 тижні не мають інформації про місце та умови перебування незаконно ув’язненого в Росії українця Станіслава Клиха.

Про це в ефірі "Громадського" повідомив адвокат Ілья Новіков.

"Його хворого повезли з Грозного до Челябінська. В нас немає інформації, де він знаходиться. Стан Стаса Клиха нас зараз турбує дуже сильно, бо людина і раніше мала клопоти зі здоров’ям і фізичним, і психічним", — повідомив адвокат.

Він також зазначив, що на сьогодні нічого не можна зробити для того, щоб дізнатися будь-яку інформацію про Клиха через особливості умов етапування в Росії.

"В Росії діє така умова етапування, що ніхто не зобов’язаний повідомляти ані родину, ані адвоката, де перебуває людина. Вже коли він прибуде, то постфактум ми дізнаємось", — сказав Новіков.

Востаннє про Клиха було відомо 10 січня, коли його почали етапувати до Челябінського СІЗО з поганим станом здоров'я.

Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і ще одного українця Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисники зазначали, що через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства, Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів.

Місцеперебування Карпюка також не було відоме з 5 грудня, одна в суботу Новіков повідомив, що Карпюк перебуває в Володимирському централі. 

Теми: Політв'язні Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Засудженого в Росії Карпюка тримають у Володимирському централі 28 січня 2017, 14:47
МЗС нагадало Росії та світу про ув'язнених Кремлем українців 26 січня 2017, 17:09
Затриманого адвоката кримських татар привезли до суду 26 січня 2017, 15:42
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Місцеперебування Клиха в Росії невідоме 3 тижні – адвокат
Трамп поговорив з Меркель і Путіним
Арештованого в Криму "диверсанта" Сулейманова лишили за гратами
Суд не дозволив ГПУ почати заочне розслідування проти Клюєва
Усі новини
Фото

Чи є різниця між Галичиною та Донеччиною?

Фото

"Білий ангел": фотограф зняв життя поблизу ЧАЕС і отримав нагороду у Франції