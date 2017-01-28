Меркель і Трамп говорили про Україну і про НАТО

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Субота, 28 січня 2017, 23:30

Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили в суботу ряд актуальних питань, у тому числі щодо майбутнього НАТО, ситуації на Близькому Сході й Північній Африці, відносини з Росією і ситуацію в Україні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, оприлюдненому після розмови, передає Укрінформ.

"Обидва лідери підтвердили важливість німецько-американської співпраці для безпеки й процвітання обох країн та висловили бажання поглибити й так близькі відносини впродовж наступних років", - зауважується в документі.

Крім того, президент і канцлер погодились "з фундаментальною важливістю альянсу НАТО в контексті розширення трансатлантичних відносин та його ролі в забезпеченні миру й стабільності для всього трансатлантичного співтовариства".

У цьому зв'язку, лідери визнали, що НАТО "має бути спроможним протистояти загрозам ХХІ століття", і що спільна оборона "потребує відповідних інвестицій у військові можливості для того, аби гарантувати, що всі союзники роблять свій справедливий внесок" у колективну безпеку.

Лідери погодились у необхідності зміцнення нинішнього високого рівня співробітництва в боротьбі проти тероризму й насильницького екстремізму, а також спільної роботи для стабілізації ситуації в конфліктних регіонах на Близькому Сході і в Північній Америці.

"Президент прийняв запрошення канцлера приєднатися до саміту G-20 в Гамбурзі (Німеччина) у липні, та зауважив, що з нетерпінням чекає приїзду канцлера до Вашингтона ближчим часом", - йдеться в документі.

Разом з тим, прес-секретар уряду Німеччини Штеффен Зайберт також повідомив, що в ході телефонної розмови Меркель і Трампа йшлося про діяльність НАТО, ситуацію на Близькому Сході та конфлікт на сході України.

Про це Зайберт написав на своїй сторінці у Twitter з посиланням на поширену і узгоджену сторонами заяву щодо бесіди двох лідерів, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше прес-секретар Білого дому Шон Спайсер повідомив, що телефонна розмова Трампа і Меркель у суботу тривала 45 хвилин.

Теми: Меркель Трамп
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