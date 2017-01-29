MH17: Слідчі не можуть розшифрувати знімки з радарів, які передала РФ

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Неділя, 29 січня 2017, 05:58

Росія передала нідерландським слідчим у справі про катастрофу рейсу MH17 дані контролю радіолокації в форматі, який не відповідає встановленим міжнародними стандартами, у зв'язку з чим використати їх для отримання більш ясної картини події поки не вдалося.

Про це в суботу, 28 січня, повідомив представник прокуратури Нідерландів в Амстердамі, пише DW.com.

"Необхідні додаткові дані, щоб як слід зрозуміти, що зображено на знімках з радарів", - наводить його слова агентство dpa.

За відомостями видання De Telegraaf, російській стороні вже направлено запит на надання придатної інформації.

Росія надала слідчим запитані ними дані в жовтні 2016 року - незабаром після того, як у вересні був опублікований проміжний звіт міжнародної слідчої групи, в якому причиною катастрофи літака було названо попадання в нього ракети серії 9М38 з установки "Бук", доставленої на територію України з РФ.

У січні 2016 року родичі пасажирів, які загинули в результаті аварії MH17, закликали прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте почати глобальну кампанію, щоб домогтися публікації даних радіолокаційного контролю. Члени 18 сімей висловили впевненість, що це допоможе встановити, хто саме збив авіалайнер над Донбасом 17 липня 2014 року.

При цьому родичі жертв трагедії зажадали від Москви передати дані з так званих первинних радіолокаторів. На відміну від вторинних, ці радари здатні засікти літаки і невідомі об'єкти, навіть якщо ті не оснащені транспондерами. Це означає, що теоретично первинні радари можуть, наприклад, простежити траєкторію польоту ракети.

Нідерландські експерти, які проводили розслідування, в своїй доповіді, яка була оприлюднена в жовтні 2015 року, вказали на вкрай малу ймовірність того, що первинні радари, задіяні на момент авіакатастрофи, могли засікти ракету, однак сім'ї загиблих заявили, що фахівці не виключили такої можливості повністю .

"Боїнг-777" компанії "Малайзійські авіалінії" рейсом з Амстердама в Куала-Лумпур розбився 17 липня 2014 року неподалік від Донецька. Всі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

Теми: MH17 Росія
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IP: 91.102.177.---Sanya-Odessa29.01.2017 09:58
Специально такие снимки и дали, чтоб не расшифровали.
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