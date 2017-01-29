Авдіївська промзона: Троє українських бійців загинули, одного поранено

Внаслідок бойових дій та обстрілів бойовиків в районі Авдіївської промзони загинув 1 український військовослужбовець, ще 2 померли від важких поранень, один отримав поранення і вижив.

Про це на брифінгу 29 січня повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Противник продовжує обстріл наших позицій з артилерії та мінометів, втім поки що не переходить до штурмових дій. Українські війська по всьому фронту перебувають у стані підвищеної готовності, щоб зустріти ворога вогнем", - зазначив Мотузяник.

Він нагадав, що в ніч на неділю бойовики спробували взяти штурмом Авдіївську промзону: о 5:00 ранку почалася ворожа артпідготовка, після 7:00 ворог перейшов у наступ.

"Ця провокація має не лише військове, а й політичне завдання – спробувати звинуватити українські війська в порушенні Мінських угод. Противнику не вдалася реалізувати свої наміри: атака провалилася, ворог із втратами відступив назад на схід. Ключову роль у цьому зіграли професійні контрзаходи українських військ", - зазначив Мотузяник.

Українська правда