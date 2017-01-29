Аваков зізнався, кому роздавав нагородну зброю. Прізвищ не назвав

Глава МВС Арсен Аваков повідомив, що протягом 2014-2016 років вручив 1322 одиниці нагородної зброї, з них 112 - нардепам.

Про це Аваков повідомив ввечері 29 січня на своїй сторінці у Facebook.

Міністр зазначив, що з 2004 до 31 грудня 2016 року міністри МВС України вручили загалом 2230 одиниць нагородної зброї, зокрема у 2004 році - 158 од., у 2005 - 113, у 2006 - 50, у 2007 - 9, у 2008 - 61, 2009 - 227, у 2010 - 77, у 2011 - 75 од, у 2012 - 53, у 2013 - 85.

"Мої нагородження: 2014 рік - 572 од., 2015 - 358, 2016 - 392.... Більше усіх міністрів разом узятих. Вважаю, що діяв у поточній ситуації адекватно і був гордий за кожного, кому вручав зброю", - заявив він.

При цьому глава МВС навів дані, кому саме було вручено зброю.

"658 - рядовим і офіцерам поліції, бійцям добробатів та спецпідрозділів МВС, 208 - рядовим і офіцерам Нацгвардії і інших підрозділів МВС, 134 - волонтерам та громадським діячам, 112 - депутатам Верховної Ради двох останніх скликань (2014 -46, 2015 - 34, 2016 - 32), 54 - службовцям УДО, 35 - співробітникам місцевої виконавчої влади, у т.ч. Донецької та Луганської обл., 22 - співробітникам прокуратури та Військової прокуратури України, 21 - рядовим і офіцерам Державної прикордонної служби, 19 - співробітникам Кабінету міністрів, 13 - бійцям і офіцерам Міноборони України, 13 - співробітникам адміністрації президента, 12 - співробітникам СБУ, 6 - працівникам апарату РНБО, 6 - спортсменам, артистам і представникам творчих професій, 5 - працівникам Нацбанку України, 4 - офіцерам ДержНС", - повідомив Аваков.

"Це - достовірні дані, а не вигадки провокаторів-негідників на кшталт Капліна, і не помилки-інтерпретації журналістів, які не володіють повною інформацією", - додав він.

Також Аваков заявив, що в МВС було ухвалено рішення "не оприлюднювати повних списків нагороджених, оскільки в значній мірі це стосується бійців, офіцерів і співробітників, що беруть участь у спеціальних військових і поліцейських операціях, а оприлюднення даних може завдати шкоди або їх професійній діяльності, або їх особистій безпеці".

"У низці випадків за згодою нагороджених ми робимо це публічно, у низці - закриваємо інформацію. У всіх ситуаціях, крім ситуацій нагородження офіцерів розвідки і тих, що діють під прикриттям - ми надаємо нагородженим можливість самостійно вирішити, чи буде інформація про нагородження публічною", - додав Аваков.

Він нагадав, що нагородний фонд зброї "формується за рахунок залишків на складах МВС, планових закупівлях на казенному підприємстві МВС "Форт" (несуттєво) і надходжень у порядку дії закону "Про благодійництво" - коли ряд постачальників передають для нагородного фонду зброю різних марок".

"Нагородна зброя - не власність громадянина, який її отримав, не продається і не передається третій особі, не передається у спадок. Після смерті нагородженого зброя повертається державі", - додав Аваков.

Більше про нагородну зброю, вручену главою МВС Арсеном Аваковим, читайте у матеріалі УП "Нагородний фронт. Кому Аваков подарував 400 стволів".

Українська правда