Вибух під час смолоскипної ходи у Слов'янську: в лікарні вибило вікна

У Слов'янську Донецької області під час смолоскипної ходи з нагоди Дня пам'яті Героїв Крут стався вибух.

Як повідомляє прес-служба поліції Донеччини, близько 17.30 години до чергової частини Слов’янського відділу поліції надійшло повідомлення, що у дворі травматологічного відділення по вулиці Шевченка пролунав вибух.

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Пошкоджені вікна медичного закладу, ніхто не постраждав.

Вибух пролунав у 100 метрах від смолоскипної ходи, яка у цей час проходила від площі Соборна по вулиці Шевченка.

За попередніми даними, причиною вибуху став вибуховий пакет.

На місце події виїхали начальник Слов’янського відділу поліції Сергій Альошин, слідчо-оперативна група відділу поліції та вибухотехніки.