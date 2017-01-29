Луценко розповів, хто почав перестрілку в Княжичах

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Неділя, 29 січня 2017, 21:58

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що першим стрілянину в ході подій у Княжичах Київської області, в результаті чого загинули п'ятеро правоохоронців, відкрив співробітник Держслужби охорони, вистріливши в повітря.

"По тому, що ми бачимо на відео, першим вистрілив співробітник Держслужби охорони, який перебував за кам'яною стіною від майбутнього місця перестрілки", - сказав генеральний прокурор в коментарі телеканалу "1+1" у неділю.

За його словами, співробітник Держслужби охорони вистрілив в повітря, після чого почалася перестрілка між співробітниками правоохоронних органів.

Також Луценко додав, що є ймовірність, що будинок в Княжичах, який намагалися пограбувати злочинці, міг бути пограбований повторно - співробітники Держслужби охорони могли винести з нього елітний алкоголь.

Як повідомлялося, під час спецоперації Нацполіції та Корпусу оперативно-раптового дії (КОРД) із затримання грабіжників в с.Княжичі під Києвом рано вранці 4 грудня 2016 року через непередбачені обставини сталася перестрілка зі співробітниками Броварського відділу поліції охорони, під час якої загинули 5 правоохоронців.

Луценко повідомив, що слідчі Генпрокуратури вбачають в діях тих, хто координував операцію правоохоронців, ознаки злочинної недбалості, яка призвела до особливо тяжких наслідків. За словами Луценка, команда направити КОРД була неправильною.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що 8 людей звільнили і ще близько 12 покарають дисциплінарним стягненням за результатами розслідування перестрілки правоохоронців в с.Княжичі.

Інтерфакс-Україна

Теми: поліція Луценко
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Коментарі — 2
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IP: 46.133.10.---робін_гудбай29.01.2017 22:25
Сама по собі сигналізація на домі просто так не спрацювала..Виходить, що іі потривожили менти..А потім приіхала охорона і почала стріляти, прийнявши ментів за злодіів , може, за перевертнів в погонах..
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IP: 46.118.141.---робін_гудбай29.01.2017 22:17
Виглядає так, що грабили дім не вори, а менти..Але спрацювала сигналізація, внаслідок приіхала служба охорони..Питання: як і за що вони себе перестріляли?..Не поділили вкрадене чи охорона іх перестріляла, коли затримувала ментів?...А Корд пізніше за це перестріляв охорону..
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