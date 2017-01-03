У штабі АТО повідомили про загибель двох військових

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Вівторок, 3 січня 2017, 02:15

В одній з військових частин поблизу Мар'їнки Донецької області в результаті необережного поводження зі зброєю загинули двоє бійців, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"2 січня 2017 в результаті порушення правил поводження із зброєю в одній з військових частин у зоні проведення АТО, поблизу Мар'їнки, загинули двоє військовослужбовців і ще двоє зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за фактом події проводиться слідство

Теми: Донбас АТО Збройні сили
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