НБУ знизив до 50 тисяч гривень розрахунки готівкою

Національний банк України анонсує зниження з 4 січня граничної суми розрахунків готівкою за участю фізичних осіб зі 150 тисяч гривень до 50 тисяч гривень.

Про це йдеться у постанові правління НБУ № 407, передає прес-служба регулятора.

Так постановою передбачено граничну суму розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством протягом одного дня в розмірі 50 тисяч гривень, а також фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50 тисяч гривень.

Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися без будь-яких обмежень і банки зобов’язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі.

Водночас гранична сума розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить 10 тисяч гривень.

"Національний банк наголошує, що встановлення граничної суми розрахунків готівкою на рівні 50 тисяч гривень не завдасть незручностей громадянам та не зачіпатиме щоденних покупок населення, оскільки стосуватимуться лише великих придбань", - йдеться у повідомленні.

"Рішення Національного банку з цього питання повністю відповідає міжнародному досвіду – багато європейських держав (Франція, Бельгія, Португалія, Італія, Іспанія, Греція) встановили граничні суми готівкових розрахунків, інші країни також планують запровадити аналогічні норми", - повідомляє НБУ.

Контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) згідно з Податковим кодексом здійснюватимуть органи Державної фіскальної служби України.

"Встановлення граничної суми розрахунків готівкою за участю фізичних осіб на рівні 50 тисяч гривень сприятиме: забезпеченню стабільних надходжень готівки до банківської системи й прискорення її обігу; звуженню сфери використання готівки та прискорення розвитку безготівкового сегменту", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року передбачено поступове зниження рівня готівки в економіці (відношення М0 до ВВП) у 2020 році до 12% (у 2014 році цей показник становив 18,1%, а за результатами 2015 року зменшився до 14,6%).

Економічна правда