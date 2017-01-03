Туристів попереджають про можливі затримки літаків в ОАЕ через погоду

1646 переглядів
0
Вівторок, 3 січня 2017, 14:38

Посольство України  в ОАЕ попереджає про можливі повторні ускладнення погодних умов в аеропортах міст Дубай та Шарджа ближчими днями.

Про це йдеться у заяві від імені посла в ОАЕ Юрія Полуреза, поширеній на Facebook сторінці аеропорту "Жуляни".

"За наявною інформацією Національного центру метеорології та сейсмології ОАЕ, існує можливість продовження протягом найближчих днів складних погодних умов", - зазначив посол.

"З огляду на зазначене, вважали б за доцільне рекомендувати авіакомпаніям, які здійснюють рейси з/в ОАЕ, а також українським аеропортам по своїх каналах посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу та доводити до українських пасажирів інформацію про можливість подальшого скасування/затримки рейсів в ОАЕ, а також значний термін очікування ними наступних рейсів", - сказано в заяві.

"Крім того, звертаємося до представництв авіакомпаній "Міжнародній авіалінії України", "AirArabia", "FlyDubai" по своїх каналах вирішити питання призначення відповідальних співробітників в аеропортах м.Дубай, м.Шарджа, м.Фуджейра, які б надавали допомогу та роз’яснення пасажирам відповідних рейсів, у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також виділити окрему "гарячу" телефонну лінію для надання невідкладної інформаційної підтримки українським пасажирам", - додав посол.

Він зазначив, що Консульство України в м. Дубай та посольство України в ОАЕ продовжує тримати зазначене питання на контролі та вживає заходи з метою захисту прав та інтересів громадян України.

Як відомо, починаючи з 29 грудня 2016 року, через складні погодні умови (густий туман) в аеропортах м.Дубай та м.Шарджа (ОАЕ) було скасовано або перенесено велику кількість рейсів.

Українська правда

Теми: авіа туристи
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Літак із 148 пасажирами нарешті вилетів із Дубаї до Києва 31 грудня 2016, 22:43
Літак Шарджі – Київ вже везе 109 українців додому 31 грудня 2016, 21:05
Із дна моря підняли другу "чорну скриньку" Ту-154 28 грудня 2016, 11:08
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
При обміні валюти брати 2% збору вже не мають права – НБУ
Туристів попереджають про можливі затримки літаків в ОАЕ через погоду
НБУ знизив до 50 тисяч гривень розрахунки готівкою
В АТО – без бойових втрат, однак є загиблі
Усі новини
Кінопрем'єри від Олександра Гусєва

"Ла-Ла-Ленд", "Закон ночі" і "Мовчання"

Підсумки року

Яким був 2016 рік для українських письменників, видавців та книгарів?