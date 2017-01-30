Розвідка заявляє про 15 вбитих бойовиків

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Понеділок, 30 січня 2017, 12:07

Головне управління розвідки повідомляє про загибель 15 бойовиків і поранення 24 бойовиків  у неділю в районі Авдіївки.

Про це йдеться у повідомленні ГУР на сторінці в Facebook.

"З 29 січня ц.р. відмічається загострення ситуації в районі промислової зони АВДІЇВКА. Внаслідок ударів у відповідь сил АТО втрати противника склали: вбито – 15 (14 – зі складу 11 окремого мотострілецького полку /Макіївка/, один – зі складу 100 окремої мотострілецької бригади /Донецьк/ 1 АК ЗС РФ), поранено – 24 (11 – зі складу 11 окремого мотострілецького полку)", - сказано в повідомленні.

"Серед вбитих зі складу 11 окремого мотострілецького полку в ході бойових дій в районі промислової зони Авдіївка - військовий злочинець командир стрілецького батальйону БАЛАКАЙ Іван Андрійович (позивний "Грек")", - додали у повідомленні.

"Грек" і Ходаковський - ватажок підрозділу бойовиків "Восток"
ФБ Ходаковського

У розвідці зазначили, що, зважаючи на значні втрати серед особового складу макіївського полку, командування навмисно приховує інформацію з метою недопущення зниження морально-психологічного стану у підпорядкованих підрозділах окупаційних військ.

Як відомо, у неділю рано вранці бойовики почали обстріли, а потім штурм позицій сил АТО в районі Авдіївки. Після відбиття атаки, вони спробували повторити наступ ще раз в районі 13 години, однак знову зазнали поразки.

Один бойовик з Макіївки був затриманий.

За неділю четверо бійців бригади загинули, дванадцять поранено, один травмований.

З боку бойовиків загинули щонайменше 9 осіб, 24 бойовика поранені, з них 7 тяжких.

Знищено також ініціатора атаки Грека А.В., "комбата" так званого батальона "Восток" (1 батальйон 11 полку окупаційних військ РФ)

Станом на ранок понеділка бойовики продовжують обстріли позицій в районі Авдіївки.

Українська правда

Теми: Донбас
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