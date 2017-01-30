СБУ відкидає звинувачення в кришуванні торгівлі з окупантами

Служба безпеки засудила "популістські" дії політиків, які організували блокування руху залізничного транспорту з окремих районів Донбасу.

Відповідна заява СБУ щодо блокування руху залізничного транспорту до та з окремих районів Донбасу оприлюднена на сайті відомства.

"Останнім часом деякі політики, прикриваючись патріотичними гаслами "зупинки торгівлі з окупантами", яка нібито "кришується" СБУ, пропагуючи введення режиму "економічної блокади", організували блокування руху залізничного транспорту до та з окремих районів Донецької та Луганської областей", – йдеться в заяві.

У відомстві зазначають, що "поділяють позицію своїх колег, які стоять на передньому краю боротьби з тероризмом, та абсолютної більшості громадськості", водночас СБУ категорично відкидає будь-які звинувачення у комерційній "зацікавленості" торгівлі з бойовиками.

СБУ нагадує, що контроль за переміщенням транспортних засобів та вантажів через лінію зіткнення здійнсюється згідно з антитерористичним законодавством.

Так надання відповідних дозволів на переміщення суб'єктам господарювання здійснюється Координаційним центром, до складу якого входять представники багатьох відомств, у тому числі СБУ, після відповідного подання до Державної фіскальної служби України.

Дозвіл надається за умови сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджету України, при наявності повної інформації щодо прозорості такого процесу та непричетності до фінансування терористичної діяльності.

Підприємці мають бути зареєстровані для податкового обліку на контрольованій Україною території, соціально та експортно орієнтованими, мати єдиний цикл виробництва на неконтрольованій та контрольованій українською владою територіях та здійснювати розрахунки з використанням виключно банківської системи України.

"Підкреслимо, що товари, поставки яких нібито блокують окремі політики, є забороненими до переміщення через лінію розмежування. Деякі з них можуть постачатися виключно у вигляді гуманітарних вантажів", – зазначають в СБУ.

"Заходи з блокування руху залізничного транспорту активістами мають ознаки протиправної діяльності (ст. 278 "Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна", ст. 279 "Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства", ст. 280 "Примушування працівників транспорту до невиконання своїх службових обов‘язків" КК України)", - йдеться в заяві.

У відомстві розповіли про негативні наслідки, які можуть виникнути, якщо блокування триватиме.

"Вказані дії створюють передумови до зриву стабільного функціонування енергосистеми України, завдають прямі збитки державі (з 25.01.2017 в ОРДЛО залишилось 385 вагонів з 26 950 тоннами вугілля загальною вартістю 35 035 000 грн, більше ніж 20 тисяч порожніх вагонів, а також майно ПАТ "Укрзалізниця")", – йдеться в коментарі СБУ.

"Призведуть до збільшення кількості громадян, які після втрати ними робочих місць, (забезпечують існування майже 150 тисяч осіб) змушені будуть, з урахуванням 40 % недоукомплектованості у т.зв. "армійських підрозділах" ОРДЛО, вступити до лав незаконних збройних формувань", – йд мова також у заяві.

На думку СБУ, вказані дії активістів також негативно впливають на процес звільнення заручників.

У той же час, як повідомила прес-секретар Головного управління Національної поліції в Луганській області Тетяна Погукай, в понеділок активісти демонтували ділянку залізничної колії на лінії розмежування з самопроголошеною "ЛНР" в Луганській області.



"Вони демонтували ділянку шляхів довгою 1 м 10 см. Там вибуху не було, її вирізали", – повідомила вона.



Слідчо-оперативна група задокументувала злочин. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Про демонтаж колій повідомив також народний депутат Семене Семенченко.

Українська правда, Українські новини