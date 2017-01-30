Бій за авдіївську промзону в неділю йшов безперервно 19 годин – штаб

8167 переглядів
0
Понеділок, 30 січня 2017, 13:03

Бій за авдіївську промзону 29 січня тривав безперервно протягом 19 годин.

Про це на брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Полковник повідомив деталі перебігу бойових дій:

"Під час жорстоких боїв за авдіївську промзону, противник активізувався на флангах. Під час ранкових сутінків противник намагався атакувати сили АТО, що займають позиції в районі  Кам’янки та Крутої Балки. Бій тривав 1 годину. Через кілька годин на цих же рубежах, російсько окупаційні війська організували 2 мінометних обстріли, випустивши понад 30 мін", – сказав Мотузяник.

Дещо пізніше, після 13 години, окупанти атакували позицію "Шахта Бутівка" з боку Спартака.

"Це був відволікаючий удар з метою  розпорошити сили АТО, і ускладнити управління військами в боях за авдіївську промзону. Ця агресивна провокація також завершилася невдало для противника", – повідомив Мотузяник.

"В підсумку вчора бій за авдіївську промзону тривав безперервно протягом 19 годин. При цьому, за підрахунками Генерального штабу, було випущено кілька сотень снарядів та мін", – зазначив він.

При цьому, за словами Мотузяника, бойові дії досі не завершилися, а продовжуються й у понеділок.

"Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли сил АТО з мінометів, танків та гармат, і підтягли до фронту реактивну артилерію", – зазначив полковник.

За даними Генштабу внаслідок бойових дій 29 січня, за попередньої інформацією, 5 українських військовослужбовців загинули, 14 – отримали поранення і травми.

"Майже всіх втрат українські війська зазнали під час важких боїв у Авдіївці" – зазначив Мотузяник.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У понеділок під Авдіївкою вже є загиблі і поранені 30 січня 2017, 12:50
Через обстріли частина Донеччини може залишитись без води 30 січня 2017, 11:14
Бійці захопили бойовика з Макіївки – він вже дає свідчення 30 січня 2017, 10:47
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бій за авдіївську промзону в неділю йшов безперервно 19 годин – штаб
У понеділок під Авдіївкою вже є загиблі і поранені
СБУ відкидає звинувачення в кришуванні торгівлі з окупантами
Розвідка заявляє про 15 вбитих бойовиків
Усі новини
Фото

Не звільняючись з роботи, батьки з малюком за рік відвідали 9 країн

#22PushUpChallenge

Навіщо відтискатись від підлоги, щоб підтримати ветерана АТО