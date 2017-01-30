Янукович кличе слідчих до свого дому у Ростові-на-Дону

Екс-президент Віктор Янукович, який втік із України, заявляє про готовність давати свідчення за місцем його проживання на території Російської Федерації.

Про це йдеться в заяві, яку його адвокат Віталій Сердюк приніс до Генеральної прокуратури України у понеділок, 30 січня.

"У будь-який зручний для вас час ви можете особисто прибути за місцем мого проживання, яке вам відомо, для отримання від мене показів, вручення необхідних документів та проведення інших процесуальних дій", – йдеться у ній.

"При цьому прошу вас врахувати наявність у мене бажання співпрацювати зі слідством та повідомити про всі дійсні обставини справи для проведення всебічного і неупередженого розслідування", – наголошується у заяві Януковича.

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Адвокат стверджує при цьому, що Віктору Януковичу досі не вручено підозру попри заяви генпрокурора Юрія Луценка.

За його словами, запит у частині вручення йому повідомлення про підозру досі в роботі компетентних органів Російської Федерації.

Втім Сердюк запевнив під ГПУ, що Янукович готовий приїжджати до України і свідчити.

"Для цього потрібно забезпечити його безпеку й розслідувати справу щодо замаху на його вбивство, яка вже рік перебуває у нерухомому стані або в органах МВС, або прокуратури" – наголосив адвокат.

За його словами, "замах мав триваючу суть" і відбувався "у декількох місцях".

"Поки він (Янукович) залишається найбільш небажаним свідком як для Генпрокуратури, так і для влади", – сказав Сердюк.

Як відомо, 28 листопада 2016 року генпрокурор Юрій Луценко виголосив підозру Януковичу у державній зраді та сприянні Росії в розгортанні агресії проти України, коли той вийшов на відеозв’язок із ростовського суду зі Святошинським райсудом Києва як свідок у справі проти екс-"беркутівців".

Того ж дня підписано повістки про виклик Януковича на допити як підозрюваного в цій справі, які спрямовано на три адреси політика, з яких одна російська: Ростов-на-Дону, вулиця Єременко, 81, корпус В.

В Україну Янукович їхати відмовляється, але його адвокат приходить у ГПУ.

14 грудня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі знаходяться у володінні Адміністрації президента Росії та в Раді Федерації РФ, аби ознайомитися з оригіналами листа Віктора Януковича до Володимира Путіна від 1 березня 2014 року з проханням використати Збройні сили РФ в Україні та подальших звернень.

17 січня 2017 року Луценко повідомив, що Головна військова прокуратура отримала від ООН офіційну фотокопію заяви Януковича від 1 березня 2014 року з проханням ввести російські війська до України.

20 січня Печерський райсуд дозволив проводити заочне розслідування стосовно Януковича у справі про держзраду Головній військовій прокуратурі.

27 січняЛуценко спрогнозував початок відкритого судового процесу над Януковичем на березень цього року

Олена Рощенко, УП