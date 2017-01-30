Бойовики відмовляються припиняти вогонь в районі Авдіївки – СЦКК

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Понеділок, 30 січня 2017, 21:52

Бойовики, як і раніше, відмовляються припиняти вогонь в районі Авдіївки.

Про це заявив керівник української сторони Спільного центру контролю і координації Анатолій Петренко.

"Ситуація 2-й день поспіль залишається складною. Найбільш складною є Авдіївка-промзона", - розповів він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на цій ділянці продовжує застосовуватися артилерія великого калібру, танки і міномети. В цілому випущено 757 боєприпаси з боку бойовиків по цій ділянці із забороненої зброї.

"СЦКК здійснив 44 спроби ввести режим тиші станом на 21.15, але з боку НЗФ цей режим не дотримується", - сказав Петренко.

Він додав, що о 19.20 понеділка було повністю припинено електропостачання Авдіївки, повністю знеструмлене місто, Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ) перейшов на автономне живлення, зупинено роботу Донецької фільтрувальної станції.

У той же час міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що президент Петро Порошенко доручив українським дипломатам проінформувати про надзвичайну ситуацію в Авдіївці через обстріли бойовиків Раду безпеки ООН і ОБСЄ.

"Президент доручив негайно проінформувати про надзвичайну ситуацію в Авдіївці Радбез ООН, австрійське головування в ОБСЄ, наших партнерів в ОБСЄ, а також наших партнерів в Раді Європи", - сказав Клімкін агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.

Так, протягом неділі там загинули четверо українських бійців, дванадцять було поранено, один травмований. 

Станом на понеділок бойовики продовжують обстріли позицій в районі Авдіївки.

У понеділок 3 військових загинули, 17 зазнали поранень і 3 отримали травми внаслідок обстрілу бойовиками позицій Збройних сил України на Донбасі.

У той же час в Facebook-повідомленні 72-ї гвардійської ОМБР йдеться, що за підтвердженими даними, втрати противника за два дні інтенсивних боїв склали більше сотні людей.

"Близько 60 російських військовослужбовців перебувають в морзі Калінінського району міста Донецьк (кількість ополченців-аборигенів, як повідомило джерело, тут ніхто не рахує)", - сказано в повідомленні.

Теми: АТО
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