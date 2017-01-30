Екс-голова банку "Михайлівський" втік з-під домашнього арешту

Прокуратура отримала дозвіл на затримання екс-голови банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка, який втік з-під домашнього арешту.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці прокуратури Києва.

Суд надав дозвіл на затримання Дорошенка з метою його приводу для подальшого вирішення питання щодо зміни запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою.

У відомстві зазначили, що у п'ятницю, 27 січня, Дорошенко не з'явився до слідчого прокуратури для оголошення нової підозри (окрім розкрадання майна йому додатково інкримінується доведення банку до банкрутства).

"Перевіркою інформації про хворобу Дорошенка, що була надана його адвокатом, отримані документальні підтвердження про відсутність підстав для його госпіталізації", - повідомили у прокуратурі Києва.

Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження підозрюваного.

Раніше повідомлялося, що Дорошенко, зловживаючи своїм службовим становищем, на основі незаконного договору перерахував 870 млн гривень на рахунок підприємства з ознаками фіктивності, що призвело до втрати платоспроможності банку.

13 серпня Шевченківський райсуд Києва арештував колишнього голову правління банку "Михайлівський" на два місяці з правом внесення 137,8 млн гривень застави.

5 грудня той самий суд звільнив з-під варти Дорошенка і застосував до нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

23 травня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАО "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних.

Детальніше про те, що сталося з банком "Михайлівський" можна почитати в матеріалі "Економічної правди".