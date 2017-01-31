ОДА: Газу в Авдіївці вистачить на найближчі години, батареї ледь теплі

Перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Євген Вілінський заявляє, що найближчим часом в Авдіївці запустять потужний генератор для забезпечення міста теплом.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, наразі місто має запас газу на найближчі години.

Окрім того, незабаром запустять потужний генератор для забезпечення циркуляції в системі теплопостачання для запобігання розморожування системи.

"На місці керівництво областних структур на чолі з керівником обласної військово-цивільної адміністрації Жебрівським, представники компаній-постачальників електроенергії та газу. Чекаємо на дозвіл СЦКК на початок відновлювальних робіт. Запит відправлено одразу після знеструмлення", - повідомив Вілінський.

"Не треба розганяти зраду і паніку. Цим ви точно не допоможете, лише відволікаєте наших хлопців та дівчат, які зараз роблять все, щоб вчасно відновити системи життєзабезпечення", - додав він.

Пізніше голова ОДА Павло Жебрівський повідомив, що станом на 24:00 температура батарей у помешканнях 35-40 градусів, а температура у квартирах 16-17 градусів тепла.

"Авдіївський коксохім забезпечує циркуляцію теплоносія в тепломережах. Авдіївська лікарня забезпечена потужними дизельними генераторами і працює в штатному режимі. На автономному опаленні також дві школи та дитячий садочок", - написав він на Facebook.

За словами Жебрівського, ДСНС терміново перекидає в Авдіївку додаткові технічні засоби: потужні генератори, теплові гармати, великі намети, буржуйки, кухні, воду, продукти харчування.

"Координаційний центр посилено працює над тим, щоб забезпечити на ранок доставку для мешканців гарячого харчування", - додав він.

Генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов в свою чергу повідомив, що "в умовах катастрофічної нестачі коксового газу підприємство намагається утримати генерацію електрики і обігрів води для опалення міста до ранку".

"3 і 4 коксові цехи законсервовані, але для подальшої підтримки температур коксових батарей і обігріву міста знадобиться природний газ. Багато природного газу. За аналогією з лютим 2014 року - приблизно 18000 кубів на годину, для того, щоб зберегти місто Авдіївку і АКХЗ і не допустити гуманітарної та екологічної катастрофи", - написав він на Facebook.

Як повідомлялося, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.

Станом на понеділок бойовики продовжують обстріли позицій в районі Авдіївки.

Президент Петро Порошенко 30 січня перервав свій робочий візит до Німеччини через події в Авдіївці.

Внаслідок обстрілів місто залишилося без енергопостачання, електроенергії і тепла.

Раніше повідомлялося, що Авдіївський коксохімічний завод, найбільше в Європі коксохімічне підприємство, після чергових обстрілів виявився знеструмленим і починає "гарячу" консервацію обладнання.

Українська правда