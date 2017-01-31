Засудженого в Росії українця Литвинова етапували до Магадану

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Вівторок, 31 січня 2017, 00:31

Засудженого в Росії за сфабрикованим обвинуваченням українця Сергія Литвинова етапували з колонії в Ростовській області до Магадану.

Про це повідомила координатор проекту "Слова свободи" Яна Гончарова в facebook.

"За останньою інформацією, політв'язня українця Сергія Літвінова з колонії в Ростовській області етапували до Магадану. У колонії підтвердили, сказавши, що його вивезли "кудись на північ", - написала вона.

Як відомо, Литвинов був затриманий влітку 2014 року. За версією слідства, він у складі українського добровольчого батальйону "Дніпро-1" вбив кілька десятків мирних жителів Луганської області. У Дніпрі-1 заявили, що у них ніколи не було такого бійця.

25 листопада 2015 року звинувачення в масових вбивствах з Литвинова були зняті, але одночасно було порушено справу про грабіж. За версією слідства, українець разом з невідомими військовими відняв у громадянина Росії Олександра Лисенка два автомобіля.

20 квітня суд засудив Литвинова до 8,5 років колонії суворого режиму.

Теми: Росія Політв'язні заручники
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IP: 88.95.31.---Andrei Lamekin31.01.2017 01:01
Nepoly4ilosj 3a ybiistva, nashli krawy, syki debiljnue
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