США заявили про запуск Іраном балістичної ракети

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Вівторок, 31 січня 2017, 01:52

Сполучені Штати Америки зафіксували проведення Іраном випробування балістичної ракети на минулих вихідних.

Про це у понеділок, 30 січня, заявив речник Білого дому Шон Спайсер, не уточнюючи можливу реакцію Вашингтона на дії Тегерана, пише DW.com.

"Ми вивчаємо достеменний характер запуску", - наводить його слова інформаційна агенція dpa. 

За даними неназваного джерела агентства Reuters в урядових колах США, ракета була середньої дальності та вибухнула на відстані близько тисячі кілометрів від місця запуску.

Останній був здійснений у Семнані, що знаходиться за кількасот кілометрів від Тегерана.

Запуск ракети - перший за президентства Дональда Трампа, який під час передвиборчої кампанії виступав проти ядерної угоди з Іраном.

Резолюція Ради Безпеки ООН, яка закріпила ядерну угоду країн Заходу з Тегераном, на вісім років забороняла випробування балістичних ракет.

Теми: США Іран ядерна зброя
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