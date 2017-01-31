Російська сторона в СЦКК блокує відновлення теплопостачання в Авдіївку

6954 перегляди
0
Вівторок, 31 січня 2017, 03:05

Російська сторона в Спільному центрі з контролю і координації блокує початок відновлювальних робіт в Авдіївці.

Про це повідомив заступник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Євген Вілінський в facebook.

За його словами, постачальники газу мають можливість забезпечити постачання природнього газу на час, достатній для проведення ремонтних робіт, за умови, що СЦКК дасть дозвіл на їх проведення.

"Якщо коротко резюмувати, всі служби знаходяться на низькому старті в очікуванні дозволу СЦКК. Потрібен потужний тиск на його російську частину", - написав він.

Вілінський також повідомив, що наразі циркуляція теплоносія у системі забезпечується.

Раніше генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов повідомив, що "в умовах катастрофічної нестачі коксового газу підприємство намагається утримати генерацію електрики і обігрів води для опалення міста до ранку".

Як повідомлялося, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.

Станом на понеділок бойовики продовжують обстріли позицій в районі Авдіївки.

Президент Петро Порошенко 30 січня перервав свій робочий візит до Німеччини через події в Авдіївці.

Внаслідок обстрілів місто залишилося без енергопостачання, електроенергії і тепла.

Теми: Донбас АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
МЗС просить міжнародну спільноту посилити тиск на Кремль через Авдіївку 31 січня 2017, 04:01
СММ ОБСЄ 29 січня нарахувала близько 2 тисяч вибухів поблизу Донецька 31 січня 2017, 02:16
Гройсман: постачанню вугілля з ОРДЛО немає альтернативи 31 січня 2017, 01:01
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ЗМІ: Башар Асад перебуває в критичному стані
Російська сторона в СЦКК блокує відновлення теплопостачання в Авдіївку
Ляшко хоче, щоб НАБУ розслідувало заяву про розбірки між Порошенком і Ахметовим
ОДА: Газу в Авдіївці вистачить на найближчі години, батареї ледь теплі
Усі новини
#22PushUpChallenge

Навіщо відтискатись від підлоги, щоб підтримати ветерана АТО

Фото

Переможці конкурсу фото з дронів