Лещенко опублікував план Банкової із захоплення каналу "112 Україна"

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Вівторок, 31 січня 2017, 05:23

Народний депутат Сергій Лещенко опублікував план заходів із захоплення контролю над телеканалом "112 Україна" людьми із оточення президента Петра Порошенка.

Про це політик написав у своєму блозі на Українській правді.

За словами Лещенка президент Порошенко намагається перерозподілити медіа-ринок, щоб сформувати сприятливі умови для свого обрання на другий термін.

Ідеться про намагання оточення Порошенка взяти під контроль канал "112 Україна", що триває вже два роки.

"Це робилося та продовжує робитися за традиційною схемою – шляхом створення проблем, а потім – пропозиції, від якої "складно відмовитися"" - пише Лещенко.

Зокрема, депутат нагадав, що минулого тижня Нацрада відмовилася продовжити каналу 112 ліцензію через начебто непрозору структуру власності.

Він опублікував документ, який свідчить про намір оточення президента "приборкати" телеканал. План включає: припинення дії ліцензій в цифровому мультиплексі MX-5 для п'яти підприємств, які здійснюють трансляцію каналу, обмеження присутності каналу 112 в кабельних мережах, відбір ліцензії на супутникове мовлення.

 
 
 

За даними Лещенка цей документ було надіслано 2015 року тодішнім членом Нацради з питань телебачення та радіо, а нині депутатом від БПП Григорієм Шверком двом адресатам – Катерині Котенко та Юрію Артеменку, які обіймали посади відповідального секретаря та голови Нацради.

Катерина Котенко та Григорій Шверк, як уточнив політик, є людьми, наближеними до Бориса Ложкіна, а Юрій Артеменко – безпосередньо до Порошенка.

Як відомо, оголошений в розшук, підозрюваний в розтраті депутат Олександр Онищенко, який нині переховується у Лондоні, заявив, що президент Петро Порошенко намагався через нього купити телеканал "112 канал".

27 травня 2015 року гендиректор телеканалу "112" Андрій Подщипков  заявив, що "зазнає активних спроб відібрати канал з боку влади", що проявляється у формі тиску Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Теми: ЗМІ телебачення Порошенко Лещенко
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