Доба АТО: Двоє українських військових отримали поранення

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Середа, 4 січня 2017, 06:37

За минулу добу в зоні проведення АТО двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Всього за добу бойовики 39 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

На Маріупольському напрямку з мінометів сепаратисти обстрілювали Широкине. З озброєння БМП і гранатометів вони неодноразово вели вогонь по Широкиному, Павлопілю, Мар'їнці та Водяному. По Широкиному і Талаківці також вогонь вели снайпери.

З гранатометів і стрілецької зброї бойовики протягом дня неодноразово обстрілювали Новозванівку на Луганському напрямку.

На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів терористи обстріляли Луганське. З гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по українських позиціях в районі Майорська, Зайцевого, Луганського, Авдіївки і Пісків.

Відзначимо, що в звіті штабу АТО станом на 18:00 3 січня говорилося про поранення одного військовослужбовця.

Теми: АТО Донбас
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