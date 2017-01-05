Нацполіція дала поради водіям щодо хуртовин і морозів

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Четвер, 5 січня 2017, 23:19

Нацполіція просить водіїв бути обережними в зв’язку із погіршенням погодних умов в Україні з 6 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Управління безпеки дорожнього руху.

"Зокрема, не забувайте про зарядний пристрій до мобільного, гарячі напої в термосі, запишіть номери телефонів оперативних  та аварійних служб", - радить поліція водіям.

Окрім стандартних предметів, (аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки, балонного ключа, буксирувального тросу, запасного колеса та домкрата), в сильні морози не зайвими будуть комплект теплого одягу, ліхтар на батарейках, дроти "прикурювання", скребок для скла та щітка, свічки, сірники, невеличка лопата.

Крім того, водіїв просять допомагати тим, хто потрапив у скрутну ситуацію.

"Вирушаючи в дорогу, водіям варто перевірити відповідне укомплектування авто, технічний стан транспортного засобу, подбати про запас палива", - сказано у повідомленні.

За інформацією Гідрометцентру, відзавтра Україну очікує різке похолодання, снігопади, на дорогах – ожеледиця.

Зокрема, 6 січня складні погодні умови: вдень в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській областях сильні снігопади, хуртовини, снігові замети (на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині місцями дуже сильний сніг); у східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях мокрий сніг та дощ, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь; на решті території невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця.

6-7 січня різке зниження температури вночі до 13-19° морозу (в західних, північних та центральних областях місцями до 20-26° морозу), вдень до 11-17° морозу; у південно-східній частині вночі та вдень до 6-13° морозу.

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