Працюють пункти обігріву, а лікарі дають поради від переохолодження

В усіх областях України у зв’язку з похолоданням працюють пункти обігріву.

Їхні адреси оприлюднено на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зорієнтуватися у кожній області можна за адресами на порталі: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська області, Київщина й Київ, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька і Чернігівська області.

У Київській області, наприклад, станом на 6 січня працює 71 пункт обігріву, у самій столиці – 30 пунктів обігріву, 11 із яких цілодобово.

У свою чергу, Міністерство охорони здоров'я надало поради людям на час морозів.

Холод згубно впливає на дрібні судини. Першими замерзають пальці рук та ніг, а також вуха та ніс. Температура, за якої можна переохолодитися, може бути навіть плюсовою, а температура тіла за переохолодження знижується до 35 °С і нижче, зазначають у МОЗ.

Лікарі радять:

- Одягайтеся багатошарово, захищайте відкриті ділянки шкіри і вiзьмiть запасний одяг, якщо плануєте провести цілий день на морозі.

- Не перевтомлюйтеся і заходьте кожні півгодини-годину у тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці.

- Не виходьте на мороз голодним. Беріть термос із гарячою кавою, чаєм чи супом.

- Рухайте руками і пальцями ніг, злегка стрибайте з ноги на ногу тощо, аби посилити кровообіг.

Категорично не можна торкатися металу голими руками чи язиком.

У роботі з бензином і металом використовуйте водонепроникні рукавички, щоб не було обмороження.

Не вживайте спиртне, тому що алкоголь розширює судини на поверхні тіла, що призводить до швидших втрат тепла. Нікотин також згубно впливає на стінки судин.

Перша допомога:

Щойно з'являться симптоми переохолодження – воскові плями та оніміння шкіри, – негайно перейдіть у тепле приміщення, зігрійтеся, посидьте у теплі кілька годин, поїжте.

У разі обмороження негайно зверніться до лікаря. У крайньому випадку, перевдягніться: зніміть мокрий одяг і загорніться у теплі простирадла та ковдри. Не чіпайте обморожені ділянки тіла!

При відмороженні радять дотримуватися принципу "внутрішнього зігрівання" уражених тканин: накладати термоізолюючі пов'язки (ватно-марлеві, бавовняні тощо), вживати теплі напої. Прийміть знеболювальні та негайно зверніться по кваліфіковану допомогу.

Не можна зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою чи біля гарячих батарей, бо це може призвести до значного поглиблення ураження.

Обов'язково пийте якомога більше рідини – будь-які теплі напої, окрім алкоголю.

Олена Рощенко, УП