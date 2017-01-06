На Одещині затори через сніг, на Закарпатті знайшли лижника-блукальця

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П'ятниця, 6 січня 2017, 19:41

На території Закарпатської області з 4 по 6 січня рятувальниками надано допомогу в буксируванні та вивільненні з снігових заметів 103 автомобілів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у п’ятницю ввечері.

Станом на 8 ранку 6 січня проїзд по автошляхах державного значення області та перевалах, що проходять через них, було забезпечено у нормальному режимі.

Водіям великовагового транспорту, котрі не можуть самостійно здолати слизьку дорогу, рятувальники ДСНС надають допомогу у буксируванні.

 

Відключень від електропостачання не зафіксовано.

Наслідки сходження лавин у Хустському, Тячівскьому та Рахівському районах ліквідовано. Жертв та травмованих внаслідок сходження снігових мас та снігопадів немає.

 

О 15:30 на "101" надійшло повідомлення, що у неподалік від полонини Крачуняска Свидовецького хребта, що у Рахівському районі, під час катання на лижах загубився 32-річний мешканець Одеси. За годину рятувальники доправили його до турбази на Драгобраті.

У Львівській області проїзд автошляхами державного значення забезпечено.

За 5 січня рятувальників області 4 рази залучали до ліквідації наслідків складних погодних умов. Зокрема, рятувальники витягнули із снігового замету автомобіль "швидкої" в с. Пасіки-Зубрицькі. Також відбуксирували 2 легкових автомобілів в м. Борислав та м. Турка.

У Львові підрозділи ДСНС дістали з кювету автобус.

На Волині рятувальники 5 разів допомогали громадянам, які потрапили у снігові замети на автошляхах, витягнули 3 вантажні автомобілі, один легковий автомобіль та пасажирський автобус.

В Одеській області станом на 17 годину 6 січня утворились дві ділянки з заторами автотранспорту на автодорозі Одеса-Рені в Татарбунарському районі за межами с. Спаське та в Ізмаїльському районі за межами с. Кринички. Наразі з затору вилучено 16 автомобілів.

На території Миколаївської області з ранку 6 січня суттєво погіршилися погодні умови, що супроводжувалися снігопадом та поривчастим вітром.

 

Рятувальники надали допомогу в буксируванні легкового автомобіля, який зупинився на Інгульському мосту Миколаєва, а також водіям у Березанському та Вознесенському районах.

 

За прогнозами Укргідрометцентру, 6-8 січня – різке похолодання, на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, південних районів Київської, східних районів Вінницької областей – сильні снігопади з утворенням снігового покриву висотою 25-30 см, на Одещині та Миколаївщині до 35 см, хуртовини, снігові замети, посилення вітру до 15-20 м/с. У Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській областях відкладення ожеледі на дротах, деревах та дорогах.

По всій Україні відкрито пункти обігріву.

Олена Рощенко, УП

Теми: погода дороги ДСНС
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