В армії запевняють, що на передовій готові до погіршення погоди

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П'ятниця, 6 січня 2017, 19:45

Підрозділи Збройних сил України, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, забезпечені паливом, та готові до погіршення погодних умов.

Про це  6 січня повідомив перший заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Локота, інформує прес-служба Міністерства оборони.

"Військовослужбовці, які виконують бойові завдання на Донбасі, забезпечені паливом, дровами та вугіллям. Також в достатній кількості є засоби обігріву, — наголосив перший заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ.

За словами генерал-лейтенанта, заходи з підготовки до зимового періоду в АТО були сплановані та відбувалися завчасно.

"Для тих, хто в окопах, зима завжди є важким випробуванням. Але ми готувалися заздалегідь, тож зараз будь-які проблеми, що виникають, вирішуються оперативно, – запевнив Локота.

Як стало відомо в п'ятницю, міністр оборони Степан Полторак оголосив дисциплінарні стягнення 7 офіцерам командування антитерористичної операції за неналежне розміщення і перевезення військовослужбовців - учасників урочистостей у Маріуполі 31 грудня 2016 року.

Як повідомлялося, військові 54-ї бригади були змушені зустрічати Новий рік в аеропорту Маріуполя.

Українська правда

Теми: АТО Міноборони
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