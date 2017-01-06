Аеропорт "Бориспіль" попередив про можливі затримки внутрішніх рейсів

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" попередили про можливі затримки внутрішніх рейсів через негоду.

Про це 6 січня інформує прес-служба аеропорту в Facebook.

"Шановні пасажири, через критичні погодні умови у регіонах України частково затримуються деякі внутрішні рейси аеропорту "Бориспіль". Погодні зміни ретельно відслідковуються.

За змінами у розкладі рейсів можна стежити на он-лайн табло аеропорту.

В свою чергу за даними он-лайн табло аеропорту "Київ", станом на 20-ту годину скасовано один з рейсів до Одеси, інший – затримується.

Як застерігали синоптики , 6-7 січня очікується різке зниження температури вночі до 13-19 градусів морозу (в західних, північних та центральних областях місцями до 20-26 градусів морозу), вдень до 11-17 градусів морозу; у південно-східній частині вночі та вдень до 6-13 градусів морозу. У південних та східних областях часом сніг, місцями сильний, хуртовини, посилення вітру 15-22 м/с.

У Києві 6-7 січня очікується приріст снігового покриву в межах 10-15 см та зниження температури до 15-18 градусів.

Морозний циклон залишить Україну 9 січня.

Українська правда