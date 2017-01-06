Аеропорт "Бориспіль" попередив про можливі затримки внутрішніх рейсів
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" попередили про можливі затримки внутрішніх рейсів через негоду.
Про це 6 січня інформує прес-служба аеропорту в Facebook.
"Шановні пасажири, через критичні погодні умови у регіонах України частково затримуються деякі внутрішні рейси аеропорту "Бориспіль". Погодні зміни ретельно відслідковуються.
За змінами у розкладі рейсів можна стежити на он-лайн табло аеропорту.
В свою чергу за даними он-лайн табло аеропорту "Київ", станом на 20-ту годину скасовано один з рейсів до Одеси, інший – затримується.
У Києві 6-7 січня очікується приріст снігового покриву в межах 10-15 см та зниження температури до 15-18 градусів.
Морозний циклон залишить Україну 9 січня.
Українська правда
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