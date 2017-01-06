З окупованої Луганщини надійшла перша сплата боргу за воду

В Україні вперше задіяли механізм оплати боргу за водопостачання населенню України, що проживає в окремих районах Луганської області.

Про це інформує 6 січня прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб України.

Зазначається, що з початку 2016 року під час засідань Тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання на сході України неодноразово підіймалося питання щодо пошуку практичних механізмів оплати боргу за водопостачання на непідконтрольну уряду України територію Луганської області.

Вперше майже після року перемовин механізм розрахунків за водопостачання запрацював.

6 січня 2017 року комунальному підприємству "Попаснянський районний водоканал" було сплачено частину боргу у сумі 10,5 мільйонів гривень за водопостачання на непідконтрольну Уряду України територію Луганської області.

КП "Попаснянський районний водоканал" є основним підприємством, яке забезпечує поставку води як на підконтрольну так і непідконтрольну уряду України територію Луганської області.

Зазначається, що в розрахунках задіяні підприємства, які зареєстровані на підконтрольній уряду України території та здійснюють діяльність в межах українського правового поля.

В свою чергу КП "Попаснянський районний Водоканал" тепер зможе погасити заборгованість перед постачальником електроенергії та відновити поставки питної у напрямку місто Луганськ.

Реалізація механізму стала можливою завдяки спільним зусиллям міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та інших зацікавлених органів державної влади.

МТОТ в черговий раз наголошує на тому, що Україна вживає усіх можливих заходів щодо дотримання норм міжнародного гуманітарного права та про готовність й надалі піклуватися про українських громадян, які проживають в окремих районах Луганської області.

Як відомо, на початку грудня Київ через борги зупинив подачу води в ОРЛО.

Українська правда