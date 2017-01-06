Трамп "допускає" хакерів РФ, але в результатах виборів не сумнівається

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П'ятниця, 6 січня 2017, 23:07

Новообраний президент США Дональд Трамп заперечує, що втручання російських хакерів могло вплинути на результати виборів американського президента.

Відповідну заяву він зробив 6 січня, після зустрічі з керівниками ЦРУ, ФБР та Національної розвідки, передає українська служба Deutsche Welle.

Метою зустрічі було ознайомлення очільниками спецслужб Трампа із секретним звітом щодо ймовірного втручання Росії у виборчий процес в США.

Трамп назвав зустріч "конструктивною", хоча раніше постійно висловлював сумніви у даних спецслужб.

Водночас він вкотре відкинув вплив хакерських атак на сервери Демократичної партії на результати виборів.

"У той час як Росія, Китай, інші країни, іноземні угруповання та особи послідовно намагаються здійснити злом кіберінфраструктури наших урядових інституцій, підприємств і організацій, включно з Національним комітетом Демократичної партії, абсолютно жодного ефекту на результат виборів не було", – йдеться у заяві Трампа.

Водночас обраний президент США оголосив про намір упродовж перших 90 днів з дня інавгурації виробити план для "агресивної боротьби та припинення кібератак".

Нагадаємо, за кілька годин до зустрічі Трамп назвав пошук слідів Росії в хакерських атаках політичним "полюванням на відьом" та звинуватив у ньому демократів.

Теми: США Росія Трамп
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