Розвідка США оприлюднила доповідь про втручання Путіна в вибори США

Президент Росії Володимир Путін розпорядився організувати в 2016 році "кампанію впливу", спрямовану на вибори президента США з метою підірвати демократичний процес і зганьбити кандидата від демократів Хілларі Клінтон.



Про це йде мова в незасекреченій версії доповіді про втручання Росії у вибори США, оприлюдненій американською розвідкою в п'ятницю, повідомляє Reuters.



Згідно з доповіддю, Путін переслідував мету підірвати віру народу в американську демократію і очорнити Клінтон.



"Ми вважаємо, що Путін і російський уряд явно воліли обрання Трапма", - повідомляється в доповіді.



"Ми також вважаємо, що Путін і уряд РФ прагнули збільшити передвиборчі шанси обраного президента Трампа, зокрема шляхом дискредитації держсекретаря Клінтон", – йдеться в документі.



Ознайомитися з документом можна тут.

Як повідомлялося, після доповіді спецслужб США 6 січня новообраний президент США Дональд Трамп допустив, що Росія могла вести хакерські атаки на американські інституції, однак заявив, що втручання російських хакерів не могло вплинути на результати виборів американського президента.