Розвідка США оприлюднила доповідь про втручання Путіна в вибори США

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П'ятниця, 6 січня 2017, 23:44

Президент Росії Володимир Путін розпорядився організувати в 2016 році "кампанію впливу", спрямовану на вибори президента США з метою підірвати демократичний процес і зганьбити кандидата від демократів Хілларі Клінтон.

Про це йде мова в незасекреченій версії доповіді про втручання Росії у вибори США, оприлюдненій американською розвідкою в п'ятницю, повідомляє Reuters.

Згідно з доповіддю, Путін переслідував мету підірвати віру народу в американську демократію і очорнити Клінтон.

"Ми вважаємо, що Путін і російський уряд явно воліли обрання Трапма", - повідомляється в доповіді.

"Ми також вважаємо, що Путін і уряд РФ прагнули збільшити передвиборчі шанси обраного президента Трампа, зокрема шляхом дискредитації держсекретаря Клінтон", – йдеться в документі.

Ознайомитися з документом можна тут.

Як повідомлялося, після доповіді спецслужб США 6 січня новообраний президент США Дональд Трамп допустив, що Росія могла вести хакерські атаки на американські інституції, однак заявив, що втручання російських хакерів не могло вплинути на результати виборів американського президента.

Теми: США Росія
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IP: 46.98.157.---ukrru07.01.2017 00:04
Ай да Путин, ай да....
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