За добу 6 українських військових отримали поранення - штаб АТО

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Неділя, 8 січня 2017, 06:41

За минулу добу бойовики 72 рази відкривали вогонь по силам АТО, шестеро українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з 122 міліметрової артилерії терористи вели вогонь по Водяному, з мінометів різних калібрів - по Мар'їнці, Павлопілю, Широкиному і Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики били по Павлопілю, Красногорівці, Мар'їнці, Гнутовому, Старогнатівці, Водяному, Талаківці, Широкиному.

На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів сепаратисти стріляли по Троїцькому і Новоолександрівці. З гранатометів і стрілецької зброї - по Лобачевому, Новоолександрівці, Кримському, Станиці Луганській і Новозванівці.

На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів і озброєння БМП бойовики обстрілювали Троїцьке. З гранатометів і стрілецької зброї - Піски, Авдіївку, Майорськ, Новолуганське і Луганське.

Теми: АТО Донбас
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Коментарі — 1
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IP: 91.225.121.---DND08.01.2017 08:40
І що? Не Пінчук же отримав поранення, і не депутати у яких канікули (як у дошкільнят). Скоро будуть формувати з України Малоросію, вже вереск пішов на всіх ТБ каналах, щодо подарунку Криму Путіну, Карасьов теж озвучує про компроміс - їм Крим, а малоросам пограбований Донбас. Вже, ба мостові переходи, за рахунок бюджету малоросів. побудували для поїздок до ДиРи. Ну ну. .
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