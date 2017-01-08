У Києві звітують, що другу добу посилено чистять дороги

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Неділя, 8 січня 2017, 16:48

У Київміськадміністрації заявляють, що упродовж 7 та 8 січня підприємств КК "Київавтодор" працюють у посиленому режимі та здійснюють очищення вулично-дорожньої мережі міста від снігу. 

Згідно з повідомленням КМДА, зранку 8 січня до процесу очищення доріг було задіяно 258 одиниць снігоприбиральної техніки та 50 бригад із ручного прибирання у складі 355 осіб, які розчищали зупинки громадського транспорту, підходи до підземних і наземних пішохідних переходів, сходові марші й тротуари, що утримуються підприємствами корпорації. 

"Починаючи з 14:00 колони снігоприбиральної техніки розчищають вулично-дорожню мережу столиці в усіх районах міста. Першочергово здійснюється очищення від снігу і обробка посипальними матеріалами магістральних вулиць і доріг, ділянок вулично-дорожньої мережі зі складними умовами руху, спусків/підйомів, мостів і шляхопроводів, вулиць, за яким проходять маршрути руху громадського транспорту", - заявили у КМДА,

Зазначається, що усі підприємства "Київавтодору" забезпечені достатньою кількістю посипальних і паливно-мастильних матеріалів для подолання снігопадів і працюють у цілодобовому режимі. У разі необхідності до ліквідації наслідків негоди може бути залучено до 563 одиниць техніки. 

"Із підвищенням температури повітря для обробки вулично-дорожньої мережі шляхово-експлуатаційні підприємства комунальної корпорації використовують у якості реагенту сіль. За останню добу витрачено понад 3,2 тис. т піщано-соляної суміші та понад 1,4 тис т солі (з початку снігопаду 6,2 тис. т піщано-соляної суміші та 2,3 тис. т солі)", - заявили у адміністрації. 

За даними сервісу "Яндекс.Пробки", станом на 16:30  у Києві затори на дорогах через негоду не перевищують 2 балів. Варто зауважити, що при цьому тротуари та дорожне покриття навіть на центральних вулицях столиці - у снігу, а машин і громадського транспорту досить небагато.  

 

Разом з тим, як повідомили в ефірі телеканалу "112 Україна",  на вул.Олени Теліги в р-ні метро "Дорогожичи" поліція перекрила рух, через що утворився невеликий затор: кілька тролейбусів певний час не могли піднятися під гору, їхній рух забезпечують за допомогою пожежної машини. 

 

На Лівому березі, згідно з повідомленням, основні автомагістралі практично звільнено від снігу, але перехожі зазначають, що тротуари не розчищені.  Комунальники ж зазначають, що очищенню заважають автівки, які було залишено обабіч доріг. 

 

У Нацполіції разом з тим зазначають, що рух автотранспорту обмежено у Одеській, Кіровоградській та Черкаській областях, на Дніпропетровщині, Хмельниччині та Вінниччині обмежено рух вантажних автомобілів.

 

Як відомо, станом на 9:00 8 січня рух автотранспорту було обмежено у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. У Херсонській області обмежено рух вантажних автомобілів.

Українська правда 

Теми: Київ погода транспорт дороги
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IP: 178.137.56.---karbov08.01.2017 19:20
живу по вул.Ревуцького. 08 січня жодної прибиральної техніки по вул. не проїхало. Дорога замітено снігом, а під ним льод
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