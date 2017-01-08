На трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю 14 авто

6883 перегляди
0
Неділя, 8 січня 2017, 22:46

На одному кілометрі траси Київ-Чоп сталася ДТП за участю щонайменше 14 автомобілів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-офіцера патрульної поліції Житомира. 

"Вранці 8 січня на межі Житомирської та Київської областей на одному кілометрі автодороги Київ-Чоп сталася ДТП за участю понад 14 автотранспортних засобів", - зазначили у поліції.

Згідно з повідомленням, потерпілих внаслідок інциденту немає, причиною аварії стала слизька дорога.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Картер не виключає військової відповіді за російські кібератаки
Штаб: З трьома військовими на лінії розмежування зник зв'язок
ДержНС: На дорогах - без заторів, 24 населених пункти лишаються без електрики
У неділю бойовики 28 разів обстріляли сили АТО, 3 бійців поранено
Усі новини
Відео, аудіо

100 колядок, що не дадуть нудьгувати на Різдво

Фото

Обама-стайл: Порошенко підбив фотопідсумки року