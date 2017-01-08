Глава МЗС Великобританії прибув до США: зустрінеться із радниками Трампа

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон прибув до США, щоб зустрітися з радниками новообраного президента Дональда Трампа та лідерами Конгресу.

Про це пише Reuters з посиланням на МЗС Великої Британії у неділю, 8 січня.

"Після проведення успішної зустрічі минулого місяця між представниками прем'єр-міністра та команди Дональда Трампа, міністр закордонних справ Борис Джонсон проводить короткий візит у США для зустрічі з радниками новообраного президента США та вищого керівництва Конгресу", - йдеться у заяві прес-служби британського МЗС.

Зазначається, що "дискусії будуть зосереджені на стосунках США та Великої Британії та інших зовнішньополітичних питаннях".