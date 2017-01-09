Сирійські війська відновили бойові дії неподалік від Дамаска

Сирійські урядові війська почали наступ у районах неподалік Дамаска для відновлення контролю над джерелами води, захопленими наприкінці грудня повстанцями.

Про це пише DW.com.

Операцію розпочато вранці у неділю, 8 січня. Між тим Сирійський центр моніторингу прав людини заявляє, що бойові дії та авіаудари відновились у долині Ваді Барада.

Забезпечення водою столиці Сирії, за даними ООН, було порушено 22 грудня 2016 року. Долина річки Барада, де знаходяться джерела водопостчання столиці Сирії - Дамаска, контролюється сирійськими повстанцями. Уряд звинувачує у проблемах з водопостачанням саме їх, однак повстанці стверджують, що водопровід був пошкоджений унаслідок обстрілів з боку урядових військ.

1 січня військові відновили авіаудари по долині Ваді Барада, що призвело до переселення з долини сотень людей. В ООН припинення водопостачання до Дамаска назвали воєнним злочином та оцінили кількість осіб, що страждає від нього, у близько 5,5 мільйона осіб.

Перемир'я, встановлене у Сирії за підтримки Туреччини та Росії 30 грудня, постійно порушується. Спостерігачі заявляють про запеклі бої на південь від Дамаска, а також про вибух начиненого вибухівкою автомобіля на військовому блок-посту на Голанських висотах. Внаслідок вибуху загинули вісім осіб.