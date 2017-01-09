США готові збивати ракети Північної Кореї

Можливості створення ядерної зброї і програма протиракетної оборони Північної Кореї представляють серйозну загрозу для США.

Про це заявив міністр оборони США Ештон Картер, передає Reuters.

Сполучені штати готові збити ракету Північної Кореї у разі її запуску або випробування "якщо вона буде спрямована на нашу територію або територію наших друзів чи союзників", сказав Картер.

Раніше в США заявили про можливість запровадження нових санкції проти Північної Кореї після заяви лідера цієї країни про продовження розробки міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть досягти Сполучених Штатів.

Як повідомлялося, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна перебуває на "завершальній стадії" розробки міжконтинентальної балістичної ракети.

8 січня КНДР заявила, що готова до випробування міжконтинентальної балістичної ракети у будь-який час і в будь-якому місці.

Нагадаємо, восени 2016 року Рада безпеки ООН запровадила нові санкції проти Північної Кореї.