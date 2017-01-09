Сенатор США попри протест Китаю зустрівся з президентом Тайваню

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Понеділок, 9 січня 2017, 06:09

Американський сенатор-республіканець Тед Круз і губернатор Техасу Грег Ебботт зустрілися з президентом Тайваню Цай Інвень, попри протест офіційного Пекіну.

Про це пише Reuters.

Зустрічі з тайванськими лідерами не є чимось незвичайним для американських законодавців, однак в кінці 2016 року Китай був стурбований тим, що новообраний президент США Дональд Трамп вперше за кілька десятиліть безпосередньо поговорив з президентом Тайваню Цай Інвень.

Круз, який представляє штат Техас, сказав, що деякі члени Конгресу отримали лист від китайського консульства з проханням не зустрічатися з Цай під час її зупинок на шляху до країн Центральної Америки. Пекін закликав Сполучені Штати не пускати її в країну.

"Китайська Народна Республіка повинна розуміти, що в Америці ми приймаємо рішення про зустріч з відвідувачами самостійно", - сказав Круз в заяві.

"Йдеться не про КНР. Йдеться про взаємини США з Тайванем, союзником, якого ми юридично зобов'язані захищати", - додав він.

Круз повідомив, що він і тайванський лідер обговорили модернізацію двосторонніх відносин і подальше економічне співробітництво між двома країнами, в тому числі розширення доступу до тайваньських ринків, які принесуть користь техаським фермерам і малому бізнесу.

Ебботт в пості у Twitter повідомив, що він також зустрівся з Цай в неділю і що вони обговорювали "розширення торгово-економічних можливостей."

Раніше Трамп заявив, що не хоче, щоб Китай диктував Вашингтону будь-які умови.

З 1979 року в США діє закон про відносини з Тайванем. Закон закріплює співпрацю США і Тайваню в багатьох сферах, але не передбачає загальноприйнятих дипломатичних відносин, і тому сам факт розмови Трампа з Цай став помітною політичною подією.

Теми: США Китай
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