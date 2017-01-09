Лукашенко встановив для громадян 80 країн "безвіз" на 5 діб

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Понеділок, 9 січня 2017, 17:40

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, яким встановлюється безвізовий порядок в'їзду і виїзду для громадян 80 держав на термін не більше 5 діб. 

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави Білорусі. Указ набуде чинності через місяць після офіційного опублікування.

Дія документа поширюється на 39 країн Європи, включаючи весь ЄС, а також Бразилії, Індонезії, США, Японію та інші держави. Нові правила охоплюють також таку категорію, як негромадяни Латвії та особи без громадянства Естонії.

Документ не буде поширюватися на іноземців, які здійснюють офіційні поїздки - дипломатичні, службові, спеціальні та інші прирівняні до них паспорта до уваги братися не будуть.

"Для в'їзду у безвізовому режимі необхідно мати при собі дійсний паспорт або інший замінюючий його документ для виїзду за кордон, грошові кошти (на кожен день перебування суму в валюті або білоруських рублях - еквівалент не менше двох базових величин), медичний страховий поліс на суму не менше 10 тис. євро, що діє у Білорусі", - йдеться у повідомленні. 

Для громадян В'єтнаму, Гаїті, Гамбії, Гондурасу, Індії, Китаю, Лівану, Намібії, Самоа обов'язковим додатковим вимогою є наявність в документі для виїзду за кордон дійсної багаторазової візи держав ЄС або Шенгенської зони з позначкою про в'їзд на їх територію, а також авіаквитків з підтвердженням в них вильоту з аеропорту "Мінськ" протягом 5 днів з дати в'їзду.

"Безвіз" не поширюється на осіб, які прибувають до Білорусі авіарейсами з РФ, а також мають намір здійснити виліт до аеропортів РФ. 

Теми: Білорусь візи
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