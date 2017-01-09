Негода в Україні: Рух дорогами Одещини обмежено, 3 населених пункти знеструмлено

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Понеділок, 9 січня 2017, 17:55

Станом на 17:00 9 січня залізничні вокзали та аеропорти працюють у звичайному режимі, знеструмленими лишаються 3 населених пункти.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій з посиланням на свої дані та звіти Мінінфраструктури. 

Зокрема, населені пункти знеструмлено в Одеській  області, з них один - частково. 

"На дорогах державного та регіонального значення заторів не зафіксовано, звернень громадян, які отримали обмороження в заторах, не було.  Підрозділами ДержНС з 4 січня вивільнено із снігових заметів 1 тис.582 автомобілі, в яких перебувало 4 тис. 16 осіб", - повідомили у відомстві. 

За даними Нацполіції, станом на 14:00 в Одеській області обмежено рух автотранспорту та рух вантажних автомобілів.  Критичний рівень аварійності на дорогах внаслідок несприятливої погоди визначено у Чернівецькій, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій областіх, у Вінницькій та Львівській - високий. 

 

Як відомо, за минулу добу внаслідок ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинули 8 , травмовані 45 громадян.

Українська правда 

Теми: погода Одеська область
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