День в АТО: 27 обстрілів, 2 бійців поранено, бойовики застосували "Град"

9 січня станом на 18:00 зафіксовано 27 обстрілів, двоє військовослужбовців зазнали поранень, на Луганському напрямку в районі н.п. Сизе бойовики застосували БМ-21 "Град".

Про це йдеться у зведенні штабу АТО

За даними штабу, на Маріупольському напрямку з 82-мм мінометів окупанти обстрілювали Водяне, з гранатометів та стрілецької зброї – Мар’їнку, Широкине, Чермалик, Павлопіль, по Широкиному вогонь вела БМП противника.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Зайцеве, Авдіївку та Луганське, з гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Авдіївці та Опитному.

"З мінометів неодноразово вели вогонь по Троїцькому, також вів вогонь снайпер, з гранатометів та протитанкових керованих ракетних комплексів – по Новозванівці", - повідомили у штабі.



Українська правда