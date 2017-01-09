День в АТО: 27 обстрілів, 2 бійців поранено, бойовики застосували "Град"

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Понеділок, 9 січня 2017, 19:15

9 січня станом на 18:00 зафіксовано 27 обстрілів, двоє військовослужбовців зазнали поранень, на Луганському напрямку в районі н.п. Сизе бойовики застосували БМ-21 "Град".

Про це йдеться у зведенні штабу АТО 

За даними штабу, на Маріупольському напрямку з 82-мм мінометів окупанти обстрілювали Водяне, з гранатометів та стрілецької зброї – Мар’їнку, Широкине, Чермалик, Павлопіль, по Широкиному вогонь вела БМП противника.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Зайцеве, Авдіївку та Луганське, з гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Авдіївці та Опитному. 

"З мінометів неодноразово вели вогонь по Троїцькому, також вів вогонь снайпер, з гранатометів та протитанкових керованих ракетних комплексів – по Новозванівці", - повідомили у штабі. 

Українська правда 

Теми: АТО Донбас Мінські угоди
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IP: 91.225.121.---DND09.01.2017 19:34
Головне дати воду, енергію, харчі окупанту. Малоросія.
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