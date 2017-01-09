Збитки ЄС від санкцій проти Росії перевищили €17 мільярдів, найбільші - у Німеччини

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Понеділок, 9 січня 2017, 20:57

Втрати Європейського Союзу від запроваджених санкцій проти Росії через її агресію в Україні, а також від  обмежень РФ у відповідь у 2015  році  сягнули 17,6 млрд євро.

Про це пише DW з посиланням на публікацію в австрійському виданні Der Standard дослідження WIFO, яке було проведене на замовлення Мінекономіки Австрії. 

За даними експертів, санкції та дії РФ у відповідь призвели до втрати майже 400 тисяч робочих місць. Видання наводить дані по різних країнах, згідно з якими найбільше від санкцій постраждала економіка Німеччини.

Зокрема, втрати ВВП перевищили 6 млрд євро, або, за іншою оцінкою - близько 97 тисяч робочих місць. За втратами ВВП у першій "п'ятірці" після Німеччини з великим відривом йдуть Франція, Польща, Італія та Чехія. За кількістю втрачених робочих місць послідовність інша: Німеччина трохи випереджає Польщу, а за ними з великим відривом йдуть Чехія, Франція та Італія.

Der Standard зазначає, що економістам з WIFO вперше вдалося відокремити наслідки санкцій від інших факторів, передусім, - зниження світових цін на нафту: запровадження економічних санкцій влітку 2014 року збіглося з початком різкого падіння цін на енергоносії, що ускладнило для економістів в різних країнах підрахунок збитків.

При цьому економісти WIFO дійшли висновку, що основна причина економічних втрат у торгівлі з РФ з боку ЄС - погіршення ситуації в економіці самої Росії, зокрема - девальвація рубля, а на частку санкцій припадає лише 44%.

Разом з тим у Берліні представниця Мінекономіки Німеччини, відповідаючи на питання DW про нове дослідження WIFO заявила: "У нас немає своїх таких підрахунків, а підрахунки інститутів інших країн я коментувати не можу". 

Схоже відреагував і представник федерального міністерства праці.

"Ми таких підрахунків не ведемо ... Я не можу оцінити якість цього дослідження і ставився би до цих цифр обережно", - зазначив він.

У самій Росії називають різні дані про збитки від європейських санкцій: заступник міністра економічного розвитку Олексій Лихачов за попередніми підсумками 2015 року озвучив цифру в 25 мільярдів євро. Втрати країн ЄС, за оцінками Лихачова, склали 50 мільярдів євро.

Теми: санкції Росія ЄС
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IP: 109.207.199.---shkrebty09.01.2017 23:11
Як вони це переживуть, мабуть голод буде. Ото ж вони й мріють швидше відмінити санкції.
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IP: 94.242.246.---bemot09.01.2017 22:54
Життя одного українця коштує безкінечну кількість грошей, так що нам немає чого переживати за їхні копійки.
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IP: 88.135.238.---Tolstovets09.01.2017 21:54
Вместо надавить ра рф как следует и закончить, оне растягивают удовольствие. Ну-ну
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