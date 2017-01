Зять Трампа стане його старшим радником - ЗМІ

Зять новообраного президента США Дональда Трампа - Джаред Кушнер, бізнесмен, власник девелоперської компанії і газети New York Observer - стане старшим радником президента.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на інформацію від представника перехідної команди Трампа.

Очікується, що Кушнер, одружений на Іванці Трамп, стане старшим радником Трампа після його інавгурації 20 січня.

Як зазначає NBC, у зв'язку з тим, що Кушнер планує зайняти посаду у новій адміністрації, він робить певні кроки, щоб дистанціюватися від свого девелоперського бізнесу у Нью-Йорку.

"Кушнер має подолати низку перешкод, перш ніж займе будь-яку посаду у Вашингтоні, зокрема, аргументувати, чому федеральний "анти-кумівській" закон, що забороняє призначення родичів на державні посади, не стосується власне Кушнера, а також усунути потенційні конфлікти інтересів між сімейною багатомільярдною імперією нерухомості та державними обов'язками", - зазначає видання.

За повідомленням The New York Times, яке посилається на прес-секретаря Кушнера,якщо він увійде до адміністрації, він також має позбавитися частки у володінні хмарочоса Fifth Avenue Tower, про реконструкцію якого він домовився з Insurance Group Anbang - гігантом нерухомості, що має тісні зв'язки з китайським урядом.

Як відомо, у грудні стало відомо, що ще влітку новообраний президент США Дональд Трамп продав всі акції, які йому належали. "Портфель акцій" нового президента США включав акції Apple Inc, Microsoft Corp, JPMorgan Chase & Co і безліч інших.

Наприкінці листопада Трамп заявив, що піде з бізнесу, про що оголосить на прес-конференції 15 грудня. Згодом захід було перенесно. Очікується, що Трамп оприлюднить своЇ плани щодо власного бізнесу під час прес-конференції у середу, 11 січня.

