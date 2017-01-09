США внесли главу Слідкома РФ до "списку Магнітського"
Уряд США розширив перелік громадян Росії, щодо яких діють санкції в рамках "закону Магнітського".
Про це повідомляється 9 січня на сайті Міністерства фінансів США, до списку санкцій внесено главу Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, а також Станіслава Гордієвського, Дмитра Ковтуна, Андрія Лугового і Геннадія Плаксіна.
Ковтун та Луговий звинувачувалися урядом Великобританії у вбивстві колишнього співробітника ФСБ РФ Олександра Литвиненка.
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