США внесли главу Слідкома РФ до "списку Магнітського"

Уряд США розширив перелік громадян Росії, щодо яких діють санкції в рамках "закону Магнітського".

Про це повідомляється 9 січня на сайті Міністерства фінансів США, до списку санкцій внесено главу Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, а також Станіслава Гордієвського, Дмитра Ковтуна, Андрія Лугового і Геннадія Плаксіна.

Ковтун та Луговий звинувачувалися урядом Великобританії у вбивстві колишнього співробітника ФСБ РФ Олександра Литвиненка.