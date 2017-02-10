Порошенко і Чавушоглу обговорили створення ЗВТ з Туреччиною

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П'ятниця, 10 лютого 2017, 01:07

Президент України і мінстр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу домовились прискорити процес укладання угоди про зону вільної торгівлі між двома країнами.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Сторони відзначили високу динаміку двосторонньої взаємодії у контексті реалізації досягнутих домовленостей і заявили, що це є міцною базою для подальшого розвитку стратегічного партнерства. У ході зустрічі також було окремо наголошено на важливості якнайшвидшого завершення переговорного процесу щодо укладення угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною", - йдеться у повідомленні.

В ході зустрічі Чавушоглу запевнив, що Туреччина й надалі залишатиметься непохитною у підтримці територіальної цілісності України, в тому числі невизнанні незаконної окупації Криму.

Крім того, було обговорено порядок денний наступного засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, яку заплановано провести під співголовуванням глав двох держав навесні поточного року.

Теми: зона вільної торгівлі Туреччина
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