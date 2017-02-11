Хуг: За 11 днів на Донбасі загинуло 9 мирних жителів, 41 поранено

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Субота, 11 лютого 2017, 17:40

З 29 січня по 9 лютого на Донбасі був поранений 41 мирний житель, 9 загинули.

Про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг на прес-конференції в суботу в Донецьку, передає "Інтерфакс".

"За період з 29 січня до 9 лютого ми зафіксували наступне: підтвердили 50 випадків поранень населення, 9 з яких були зі смертельним результатом. Це неприйнятно високе число жертв. Це сталося через те, що озброєння давним-давно мало бути відведене" , - сказав Хуг.

Він також заявив, що кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі знизилася, але залишається неприйнятно високою.

"Ви знаєте про ту високу кількість порушень режиму припинення вогню, які ОБСЄ зафіксувала минулого тижня. Порушення значно знизилися за останні дні, але вони як і раніше залишаються неприйнятно високими. З півночі 9 лютого до півночі 10 лютого місія ОБСЄ зафіксувала 460 порушень режиму припинення вогню, в луганському регіоні - 55 порушень", - сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні.

Він додав, що з півночі суботи до 01.30 місія ОБСЄ зафіксувала близько 500 порушень режиму припинення вогню.

Хуг також заявив, що ризик нової ескалації ситуації на Донбасі залишається високим.

"Причини порушень залишаються - наявність важкого озброєння на ділянках, де озброєння не повинно перебувати. Наприклад, 5 лютого ми бачили 2 танки Т-64 в Василівці, а 3 лютого ми бачили сім гаубиць в Макіївці, 6 лютого ми бачили 11 гаубиць в Богоявленці, і це всього лише деякі з наших спостережень. І доти, поки це важке озброєння перебуває там, де не повинно перебувати, ризик спалаху насильства залишається високим", - сказав Хуг.

На його думку, ще одна причина, з якої ситуація може знову загостритися, - занадто близьке розташування позицій протиборчих сторін.

"Якщо ці позиції так і залишаться близько один до одного, і між ними не залишиться відстані, ризик неминучий", - заявив представник ОБСЄ.

Теми: ОБСЄ Донбас АТО
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